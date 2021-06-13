У понеділок, 14 червня, поєдинками в Глазго, Санкт-Петербурзі і Севільї на Євро-2020 продовжаться баталії в групі D і стартують у квартеті Е.

Триразові чемпіони Європи іспанці, в чий табір «навідався» коронавірус (всі футболісти і тренери після випадків зараження у Серхіо Бускетса і Дієго Льоренте пройшли вакцинацію), битимуться з командою Швеції, у якій COVID-19 вивів з ладу двох півзахисників — Деяна Кулусевські з «Ювентуса» і Маттіаса Сванберга з «Болоньї».

Всі футболісти збірної Іспанії перед Євро-2020 пройшли вакцинацію

Раніше суперники, які, до речі, грали в одному квартеті відбору Євро-2020 і потрапили до однієї відбіркової групи ЧС-2022, зустрічалися між собою 17 разів: у іспанців — сім перемог, шість зустрічей завершилися внічию і чотири рази перемагали скандинави (різниця м'ячів — 26:19 на користь піренейців).

Цього разу букмекери віддають серйозну перевагу підопічним Луїса Енріке. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш Іспанії приймає з коефіцієнтом 1,49, на нічию — 4,60, на перемогу Швеції — 9,60.

Євро-2020. 1-й тур

14 червня (понеділок)

Група D

Шотландія — Чехія 16:00 «Футбол 1»

Група Е

Польща — Словаччина 19:00 «Футбол 1»

Іспанія — Швеція 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за життя футболіста збірної Данії Крістіана Еріксена, у якого під час матчу зупинилося серце, боролися лікарі.

Фото uefa.com

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter