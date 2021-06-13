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Спорт

Ніяких моргенштернів: у плейлисті збірної України на Євро-2020 Go_A, «Океан Ельзи» та Монатик

12:04 13 червня 2021
Анатолій Трубін та Ілля Забарний

Футболісти збірної України, на яку 13 червня на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі очікує стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів, склали плейлист для чемпіонату Європи. Після скандалу з Моргенштерном (раніше УЄФА помилково оприлюднив інший плейлист «жовто-синіх») в ньому немає жодного російського виконавця. Слухайте…

Плейлист збірної України на Євро-2020

Martin Garrix feat. Bono & The Edge — We Are The People (офіційний гімн чемпіонату Європи)

ONUKA — Vidlik

Patsyki Z Franeka — «Марічка»

The Hardkiss — «Кораблі»

«Бумбокс» — «Вахтерам»

«Океан Ельзи» — «Обійми»

Go_A — «Шум»

Монатик — «Кружляє»

Макс Барських & Zivert — BESTSELLER

AC / DC — Thunderstruck

David Guetta — Love Do not Let Me Go

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і о котрій дивитися в прямому ефірі поєдинок підопічних Франка де Бура і Андрія Шевченка.

Фото uaf.ua

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