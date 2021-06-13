Ніяких моргенштернів: у плейлисті збірної України на Євро-2020 Go_A, «Океан Ельзи» та Монатик
Футболісти збірної України, на яку 13 червня на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі очікує стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів, склали плейлист для чемпіонату Європи. Після скандалу з Моргенштерном (раніше УЄФА помилково оприлюднив інший плейлист «жовто-синіх») в ньому немає жодного російського виконавця. Слухайте…
Плейлист збірної України на Євро-2020
Martin Garrix feat. Bono & The Edge — We Are The People (офіційний гімн чемпіонату Європи)
ONUKA — Vidlik
Patsyki Z Franeka — «Марічка»
The Hardkiss — «Кораблі»
«Бумбокс» — «Вахтерам»
«Океан Ельзи» — «Обійми»
Go_A — «Шум»
Монатик — «Кружляє»
Макс Барських & Zivert — BESTSELLER
AC / DC — Thunderstruck
David Guetta — Love Do not Let Me Go
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Фото uaf.ua196
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