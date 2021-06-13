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Спорт

Відомий коментатор порівняв гру збірної Росії на Євро-2020 з відсутністю ерекції

16:35 13 червня 2021
Артем Дзюба

Колишній футбольний телекоментатор, а нині блогер і ведучий Василь Уткін обурений розгромною поразкою збірної Росії в стартовому матчі Євро-2020 з Бельгією (0:3).

«Ми весь час обговорюємо, що ми на дні, давайте від дна відштовхнемось, — заявив Василь Уткін на своєму YouTube-каналі. — Ну ось сьогодні збірна Росії реально на дні. Збірна Росії була не те що безпорадна. Як це у Довлатова було сказано, коли він прокидається в ліжку з дівчиною і розуміє, що прийшов додому настільки п'яний, що навряд чи щось вийшло. І він у неї запитує: „Ну як? Як було?“ І вона йому каже: „Знаєш, не те що б не стояв, і не те що б лежав. Він у тебе валявся!“ Ось якесь таке враження у мене залишилося від першої гри збірної».

Нагадаємо, що в другому турі чемпіонату Європи підопічні Станіслава Черчесова зіграють 16 червня в Санкт-Петербурзі з дебютантом турніру Фінляндією, яка на старті перемогла Данію (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що глухий кіт Ахілл спрогнозував поразку Росії в поєдинку з бельгійцями.

Фото uefa.com

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