«Помер на кілька хвилин»: що відомо про стан Крістіана Еріксена, у якого зупинилося серце

Матч Євро-2020 Данія — Фінляндія (0:1), що відбувся напередодні, було перервано на 1 годину і 48 хвилин через те, що футболіст господарів поля Крістіан Еріксен в кінці першого тайму втратив свідомість, впавши на газон.

Лікарі намагалися привести його до тями протягом дев'яти хвилин, зокрема роблячи штучне дихання і непрямий масаж серця (в цей час дружину футболіста Сабріну намагалися втішити гравці збірної Данії Шмейхель і Кʼяєр). Пізніше Крістіана забрали на ношах з поля, прикриваючи прапорами, і відправили в госпіталь. Приблизно через годину після інциденту УЄФА і Данська футбольна асоціація підтвердили, що стан Еріксена стабілізувався, і він прийшов до тями.

«Я в порядку», — написав Крістіан в загальному чаті свого клубу «Інтер» в WhatsApp ближче до опівночі з лікарні Rigshospitalet в Копенгагені.

Вранці в неділю, 13 червня, Данська футбольна асоціація виступила з заявою про стан 29-річного футболіста, який, як повідомляється, не хворів на коронавірус і не був вакцинованим.

«Сьогодні вранці ми поговорили з Крістіаном Еріксеном, і він привітав своїх товаришів по команді. Його стан стабілізувався, він продовжує перебувати в лікарні для подальшого обстеження.

Команда і колектив національної збірної надали допомогу в критичний момент і продовжать підтримувати один одного після вчорашнього інциденту", — сказано в повідомленні.

«Коли Крістіан впав, нас покликали на поле, — розповів лікар збірної Данії Мортен Бесен в коментарі berlingske.dk. — Коли ми підбігли, він лежав на боці і дихав, а його серце билося. Потім ситуація різко змінилася, і ми зробили йому масаж серця. Ми отримали швидку допомогу від медичної бригади стадіону і змогли витягнути Крістіана. Він поговорив зі мною перед тим, як відправився в лікарню на обстеження».

У свою чергу, професор спортивної кардіології Санджай Шарма, який працює в Футбольній асоціації Англії, заявив, що Крістіан Еріксен навряд чи повернеться на поле.

«Лікарям вдалося його врятувати, але питання в тому, що сталося? Як це могло трапитись? - цитує Санджая Шарму The Mirror. — Аж до 2019 року у Крістіана були хороші тести, тоді як можна пояснити зупинку серця?

Я радий, що він у свідомості і в стабільному стані, перспективи дуже хороші. Не знаю, чи буде він ще коли-небудь грати в футбол. Без перебільшення можу сказати, що вчора він помер. На кілька хвилин, але помер. Чи дозволять йому медичні служби померти знову? Відповідь — ні.

Те, що він вижив, хороша новина, але погана полягає в тому, що він підходить до кінця своєї кар'єри. У Великобританії йому б не дозволили грати. Ми дуже суворі в цьому плані".

Тим часом знаменитого футболіста, який опинився між життям і смертю, підтримують багато колег по футбольному цеху. Наприклад, екс-одноклубник Еріксена по «Тоттенхему» Сон Хин Мін присвятив йому свій гол за збірну Південної Кореї у відборі ЧС-2022. Реалізувавши пенальті у ворота Лівану, форвард підбіг до камери, сказав «Я тебе люблю» і показав номер 23 (під ним Крістіан грав за «шпор») на пальцях.

Зазначимо, що Крістіан Еріксен — триразовий чемпіон володар Кубка і Суперкубка Нідерландів у складі «Аякса», фіналіст Ліги чемпіонів у футболці «Тоттенхема», а також чемпіон Італії та фіналіст Ліги Європи в лавах «Інтера». У складі національної збірної найкращий футболіст Данії 2013, 2014, 2015 і 2018 років провів 137 матчів і забив 36 м'ячів.

До речі, зі своєю дружиною Сабріною Крістіан був знайомий ще з юності, а зустрічатися пара почала в 2012 році. У 2018-му у них народився син Альфред, а в 2020-му — ще одна дитина.

Крістіан з дружиною Сабріною і сином Альфредом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку присвятив свої голи в ворота Росії Крістіану Еріксену.

Фото uefa.com, berlingske. dk

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