Третій ігровий день Євро-2020 у неділю, 13 червня, дуеллю на знаменитій лондонській арені «Уемблі» розпочнуть (о 16:00) збірні Англії і Хорватії.

У колишні роки суперники перетиналися один з одним 10 разів: англійці виграли п'ять зустрічей, два матчі завершилися нульовими нічиїми, а ще тричі успіх був на боці хорватів. Окремо стоїть перемога «картатих» на «Уемблі» в 2007-му — 3:2 (завдяки цьому на Євро-2008 поїхала Росія) і, звичайно ж, успіх Луки Модрича і компанії в півфіналі ЧС-2018, коли гол Маріо Манджукича на 109 -й хвилині позбавив родоначальників футболу такого бажаного (першого за 52 роки!) фіналу чемпіонату світу.

Перед грою букмекери віддають солідну перевагу підопічним Гарета Саутгейта. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Англії приймає з коефіцієнтом 1,50, на мирний результат — 3,90, на виграш команди Златко Даліча — 8,00.

За відео голів у поєдинку Англія — Хорватія стежте в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

Євро-2020. Група D. 1-й тур

Англія — Хорватія — 0:0

Нагадаємо, що в другій грі в квартеті D збірна Шотландії 14 червня зіграє в Глазго з командою Чехії.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляція поєдинку Євро-2020 Нідерланди — Україна.

Фото uefa.com

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