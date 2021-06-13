Найсильніша в Європі: вперше за 22 роки українська спортсменка стала чемпіонкою континенту з боксу

Одеситка Олена Медведенко, виступаючи ввечері 12 червня на ринзі в Бельгії в суперлегкій вазі (до 63,5 кг), перемогла місцеву боксерку Джеміллу Гонтарук. Одноголосним рішенням суддів — 97:93, 96:94, 98:92 вона стала кращою на контингенті за версією EBU, завоювавши високе звання і найпрестижніший чемпіонський пояс.

«Якщо сидіти на березі річки досить довго, то можна побачити, як повз пропливає труп твого ворога, — написала на своїй сторінці в соцмережі Олена. — Ми зробили це! Пояс наш! Спасибі всім, хто вболівав за мене, хто тренувався зі мною, і просто підтримував. Також хочу висловити свою вдячність моєму тренеру, який вірив у мене більше, ніж я сама».

Медведенко стала другою чемпіонкою Європи серед професіоналів в історії України. Першою була Аліна Шатернікова, тепер в далекому вже 1999 році.

«Багато років тому (ого, ще в минулому столітті!) в 1999 році в швейцарському містечку Аскона скромна світловолоса дівчина з Києві зі складною для місцевого ринг-анонсера прізвищем „Шатернікова“ виграла перший раз для України цей титул — титул чемпіонки Європи з професійного боксу , — прокоментувала Аліна Шатернікова. — І ось через більш ніж 20 років представниця нового покоління „NEW GENERATION“ українського професійного боксу Леночка Медведенко також, всупереч всім обставинам, які, здавалося, були не на її користь, вийшла на ринг та довела, хто найсильніший. Дорога Лєночка, тренер, Валентин Васильович, вся команда Top Boxing Generation, від щирого серця вітаю з цим успіхом!!! Знаючи, скільки разів цей бій переносився і як ви цілеспрямовано працювали, незважаючи ні на що, поділяю разом з вами ці щасливі переможні емоції!!! Клас, вийшла і перемогла, не давши суддям жодного шансу засумніватися, хто в рингу господар. Вітаю українське спортивне співтовариство з новою Чемпіонкою Європи з професійного боксу — Оленою Медведенко!»

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий завоював перший титул у професійній кар'єрі — пояс WBC Francophone.

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