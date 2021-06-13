У сім'ї Андрія Вороніна сталася трагедія

У сім'ї екс-футболіста «Ліверпуля» та збірної України Андрія Вороніна сталося горе. Померла його мати. Про це повідомила прес-служба московського «Динамо», в якому український фахівець працює асистентом головного тренера.

«В сім'ї тренера „Динамо“ Андрія Вороніна трапилася трагедія — раптово померла його мати Реґіна Борисівна. Футбольний клуб „Динамо“ висловлює щирі співчуття Андрію і його сім'ї і сумує разом з ним про втрату», — йдеться в повідомленні в Twitter.

Зазначимо, що в послужному списку Вороніна, крім «Ліверпуля» і московського «Динамо», значаться виступи за німецькі клуби «Боруссія» (Менхенгладбах), «Майнц», «Кельн», «Байєр», «Герта» і «Фортуна». У футболці збірної України форвард провів 74 матчі і забив 8 м'ячів. Батьки Андрія жили в Одесі.

Маленький Андрій з батьками

Мама Андрія Вороніна

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Воронін здивував схожістю із зіркою ММА.

Фото Instagram

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