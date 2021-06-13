Англія помстилася Хорватії за чемпіонат світу в Росії: відеоогляд матчу Євро-2020

У неділю, 13 червня, збірні Англії та Хорватії розпочали на знаменитій арені «Уемблі», яка прийме обидва півфінали і фінал, програму матчів Євро-2020.

Євро-2020. Група D. 1-й тур

Англія — Хорватія — 1:0

Гол: Стерлінг (57).

Зуб на Луку Модрича і компанію у англійців був ще з літа 2018-го, коли хорвати в півфіналі ЧС-2018 вирвали у родоначальників футболу перемогу в овертаймі (2:1) і не дозволили «трьом левам» вперше з 1966 року зіграти у вирішальному матчі турніру.

З тих пір Англія і Хорватія двічі перетиналися в Лізі націй: зустріч в Рієці завершилася внічию — 0:0, а в Лондоні британці виявилися сильнішими — 2:1. Ось і в цій грі букмекери вважали явним фаворитом підопічних Гарета Саутгейта.

«Помсту» Англія розпочала з перших хвилин, але в двох епізодах гостей «Уемблі», заповненого на чверть, після небезпечних ударів Фодена і Філліпса врятували штанга і голкіпер. Але з часом хлопці Саутгейта зменшили запал біля воріт Ліваковича, і хорвати все частіше стали навідуватися до володінь «трьох левів». Щоправда, теж без особливого успіху. У підсумку аж один удар в створ на дві команди за перші 45 хвилин гри.

І все ж незабаром після відновлення гри англійці знайшли свій шанс: Стерлінга вивели на ударну позицію, і форвард «Манчестер Сіті» зміг «пробити» Ліваковича, забивши свій 15-й м'яч за національну команду. У підсумку гол одоклубника Зінченка виявився для господарів поля переможним.

Збірна Англії продовжила свою традицію не програвати на «Уемблі» поєдинки великих турнірів, а ось хорвати вперше оступилися в стартовій грі на чемпіонатах Європи (раніше у «картатих» було чотири перемоги і нічия).

До речі, півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, який на 82-й хвилині замінив Кейна, в 17 років і 349 днів став наймолодшим футболістом в історії фінальних турнірів чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, що в другій грі в квартеті D збірна Шотландії 14 червня зіграє в Глазго з командою Чехії.

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Фото uefa.com

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