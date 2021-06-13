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Австрія дотиснула Північну Македонію в матчі суперників України на Євро-2020: відео голів

20:53 13 червня 2021
Австрія&nbsp;— Північна Македонія

На чемпіонаті Європи з футболу дійшла черга до учасників групи С, в якій, зокрема, виступає збірна України. Команда Андрія Шевченка битиметься з голландцями о 22:00, а ось Австрія і дебютант великих турнірів Північна Македонія вже провели поєдинок на Національному стадіоні в Бухаресті.

Євро-2020. Група С. 1-й тур

Австрія — Північна Македонія — 3:1

Голи: Лайнер (18), Грегоріч (78), Арнаутович (89) — Пандєв (28).

Так уже збіглося, що підопічні Франка Фоди і Ігора Ангеловські виступали в одній відбірковій групі чемпіонату Європи, і тоді австрійці обидва рази здолали суперника — 4:1 в Скоп'є і 2:1 у Відні. Вважали Австрію фаворитом і цього разу.

Як показав початок матчу, не без підстав. На 18-й хвилині після шикарного навісу на дальню штангу у виконанні Забітцера захисник Лайнер несильним, але точним ударом спрямував м'яч у дальній кут — 1:0.

Ось тільки вели австрійці в рахунку недовго: на 28-й хвилині після жахливих помилок оборони і голкіпера номінальних господарів поля 37-річна легенда македонців Пандєв без проблем вразив порожні ворота, забивши в своєму 117-му поєдинку за національну команду 37-й м'яч.

До речі, в більш зрілому віці, ніж нападник «Дженоа» Пандєв, на чемпіонатах Європи забивав лише один футболіст: австрієць Івіца Вастіч відзначився на Євро-2008 у віці 38 років і 257 днів.

Після перерви і австрійці, і македонці намагалися вирвати перемогу, але довгий час ні майстерності, ні везіння хоча б на один точний удар їм не вистачало. І все-таки на 78-й хвилині форвард «Аугсбурга» Грегоріч, котрий вийшов на заміну, після «прострілу» з флангу здорово зіграв на випередження — 2:1.

Контрольний «постріл» зробив на 89-й хвилині досвідчений екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутович — 3:1.

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Фото uefa.com

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