«Я не здамся»: датчанин Еріксен дав перший коментар після зупинки серця під час матчу Євро-2020

Данський півзахисник Крістіан Еріксен, якого повернули до життя після зупинки серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією, через добу після інциденту прокоментував свій стан.

«Дякую, я не здамся. Зараз почуваюся краще, але я хочу зрозуміти, що саме зі мною сталося. Хочу подякувати всім вам за те, що ви для мене зробили», — зазначив футболіст в інтерв'ю італійському виданню La Gazzetta dello Sport. Також, за словами агента гравця Мартіна Схутса, Крістіан жартував із партнерами по збірній, коли зв'язався по відеозв'язку. «Як ви? Я думаю, що ви в гіршій формі, ніж я! Тепер я точно був би готовий», — зазначив півзахисник.

Нагадаємо, що Еріксен звалився на газон на 43-й хвилині матчу, втративши свідомість, після чого лікарі проводили реанімаційні дії прямо на футбольному полі. Футболіст прийшов до тями ще на стадіоні, а потім був доставлений в одну із лікарень Копенгагена, де лікарям вдалося стабілізувати його стан. При цьому аналізи, які здав Крістіан у госпіталі, не виявили у нього жодних патологій.

Додамо, що 29-річний датчанин за свою кар'єру тричі став чемпіоном Нідерландів у складі «Аякса», доходив до фіналу Ліги чемпіонів із лондонським «Тоттенхемом», а з міланським «Інтером» завоював чемпіонство в італійській серії А.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що датчанин Крістіан Еріксен, за словами лікарів, «помер на кілька хвилин».

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