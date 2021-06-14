У четвер, 17 червня, збірна України, зазнала прикрої поразки в поєдинку з Нідерландами (2:3), проведе на 55-тисячному Національному стадіоні в Бухаресті другий матч у рамках фінального турніру Євро-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка стане команда Північної Македонії (початок — о 16:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Невдалий результат у стартовому поєдинку турніру продовжив неприємну серію для «жовто-синіх». Ця поразка стала для нашої команди шостоб поспіль у рамках фінальних турнірів чемпіонатів Європи, тим самим українці повторили антирекорд, що належить Югославії, який вони встановили в період з 1968-го по 1984 роки.

Що стосується очного протистояння з майбутнім суперником, то Україна раніше чотири рази зустрічалася з тоді ще Македонією. У товариських зустрічах нашим хлопцям перемогти не вдалося (0:0 у 2003-му та 0:1 у 2004-му), а от у відборі на Євро-2016 дві перемоги були за «жовто-синіми» (1:0 вдома та 2:0 на виїзді).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор бачать очевидним фаворитом нашу збірну, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога України — 1,63, нічия — 3,75, виграш Північної Македонії — 5,80.

«Фаворит спорт»: перемога України — 1,58, нічия — 4,05, виграш Північної Македонії — 6,90.

1xBet: перемога України — 1,66, нічия — 3,78, виграш Північної Македонії — 6,45.

«Олімп»: перемога України — 1,67, нічия — 3,88, виграш Північної Македонії — 6,05.

William Hill: перемога України — 1,61, нічия — 3,70, виграш Північної Македонії — 6,50.

В іншому поєдинку квартету С Нідерланди в Амстердамі зіграють із Австрією (початок — о 22:00).

Становище команд у групі С після 1-го туру: 1. Австрія — 3 очка (різниця м'ячів — 3:1), 2. Нідерланди — 3 (3:2), 3. Україна — 0 (2:3), 4. Північна Македонія — 0 (1:3).

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Австрія дотиснула Північну Македонію в матчі суперників збірної України на Євро-2020.

фото УАФ

611

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter