Повєткін оголосив про завершення кар'єри, але з нього вимагають 6,5 мільйони доларів

41-річний російський боксер-суперважкоатлет Олександр Повєткін (36 перемог, 25 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия), який програв британцю Ділліану Уайту бій-реванш за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC, оголосив про завершення кар'єри.

«Роки беруть своє. Вирішив завершити кар'єру. Після коронавірусу треба багато чого пролікувати, час мине, не 20 років мені вже. На спарингах та в тренуваннях після коронавірусу почуваюся ніби п'яний, дуже позначається», — заявив Повєткін у коментарі інформагентству ТАСС.

У планах боксера, який свого часу володів чемпіонськими поясами за версіями WBA та WBO, а також завоював «золото» на Олімпіаді в Афінах у 2004-му, зайнятися громадською діяльністю.

Утім, спокійно завершити кар'єру Російському Витязю, судячи з усього, не дадуть. Справа в тому, що відомий промоутер Дон Кінг подав на нього позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) та має намір стягнути 6,5 млн доларів за скасування бою з Бермейном Стіверном, який мав відбутися у грудні 2016-го в Єкатеринбурзі. Нагадаємо, тоді канадця замінив француз Жоан Дюапа, який був у результаті нокаутований у шостому раунді.

Відзначимо, що Повєткін почав професійну кар'єру в 2005 році, і до зустрічі в рингу з Володимиром Кличком у 2013-му провів 26 переможних боїв поспіль. Але в поєдинку з українцем уродженець Курська не зміг продовжити свою серію, поступившись за очками за підсумками 12 раундів. Окрім Кличка, росіянин також програвав британцю Ентоні Джошуа (нокаутом у 7 раунді) та Ділліану Уайту (нокаутом у 4 раунді).

У 2013-му Володимир Кличко не зміг нокаутувати Повєткіна

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко відновить боксерську кар'єру поєдинком із Шенноном Бріггсом.

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