У вівторок, 15 червня, поєдинками групи F у Будапешті та Мюнхені на Євро-2020 завершиться ігрова програма 1-го туру.

Чинні чемпіони Європи, збірна Португалії на чолі з Кріштіану Роналду, розпочнуть захист свого титулу поєдинком проти Угорщини. Суперника португальців ніхто не сприймає всерйоз, відводячи останнє місце в таблиці за підсумками групового етапу з нулем у графі набраних очок, але фактор свого поля може цілком зіграти на руку угорцям.

А ось у збірній Франції перед стартом на турнірі, де вони відразу же зіграють із потужною Німеччиною, ледь не назрів конфлікт між зірковими нападниками Кіліаном Мбаппе та переможцем Ліги чемпіонів-2020/2021 у складі «Челсі» Олів'є Жиру. Усе почалося з інтерв'ю останнього, в якому форвард «аристократів» обмовився, мовляв, йому «не завжди віддають пас у матчах за збірну, в іншому випадку команда могла би діяти ефективніше». Кіліан образився на ці слова, але після розмови по душах із партнером по команді ситуацію вдалося залагодити.

«Якщо не порозумітися, то залишиться недомовленість. Це було трохи напружено, але найголовніше — обговорити все й розставити на свої місця. Важливо залишатися командою, це лише мікроепізод. Те, що сказав Жиру, мене більше не турбувало. Це було схоже на публічний виступ. Я привітав його в роздягальні, він мені нічого не сказав. А пізніше я побачив його коментар у пресі. Він не сказав нічого поганого. Прикрий факт того, що він витягнув це на публіку, а я би вважав за краще, щоб він висловив свої претензії в роздягальні. Але це не проблема, а дрібниці. Наші взаємини не мають заважати команді. Дивно, що мене ніхто так активно не розпитує про матч із Німеччиною», — наводить слова Мбаппе RMC Sport .

Відзначимо, що букмекери не бачать фаворита в майбутньому протистоянні підопічних Дідьє Дешама та Йоахіма Льова. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш Франції приймає з коефіцієнтом 2,75, на нічию — 3,20, на перемогу Німеччини — 2,86.

Євро-2020. 1-й тур

15 червня (вівторок)

Група F

Угорщина — Португалія 19:00 «Футбол 1»

Франція — Німеччина 22:00 «Україна», «Футбол 1»

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фото uefa.com

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