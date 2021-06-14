Влетів у натовп глядачів: на популярній гонці позашляховиків сталася трагедія

Трагічний інцидент стався вранці 14 червня під час популярної гонки Finke Desert Race, що традиційно проходить у Австралії.

«Поліція отримала повідомлення про те, що група глядачів була збита автомобілем, який мчався на високій швидкості по гоночній трасі в пустелі Фінк у 35 кілометрах від лінії фінішу. Один із глядачів, 60-річний чоловік, помер на місці події, ще один чоловік із числа глядачів та 50-річна жінка, яка перебувала всередині автомобіля, отримали травми, які не загрожують їхньому життю, та перебувають у стабільному стані», — йдеться у повідомленні поліції, наряд якої виїхав до місця події.

Представники правопорядку, які розслідують цей інцидент, закликають відгукнутися людей, які могли бути свідками ситуації або мати відеореєстратор та відеозапис від нього, негайно зв'язатися з ними.

Тим часом місце, де стався трагічний інцидент, оточене, через що маршрут перегонів довелося змінити. Федерація автомобільного спорту країни також пообіцяла провести власне розслідування. «Зрозуміло, ми надамо всю можливу допомогу та повне сприяння всім державним органам у відповідному розслідуванні, а також гарантуємо підтримку всім учасникам гонок, глядачам та офіційним особам, так чи інакше пов'язаним із подією на заході», — сказали у прес-службі організації.

Відзначимо, що Finke Desert Race — це популярна в Австралії гонка по бездоріжжю, що проходить щорічно у дні, коли у країні святкується день народження королеви Єлизавети II. У змаганнях беруть участь мотоцикли, автомобілі, баггі та квадроцикли, які долають більш ніж 400-кілометрову дистанцію через центральну австралійську пустелю від Аліс-Спрінгс до Апутули.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний швейцарський мотогонщик Джейсон Дюпаскье помер після страшної аварії.

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