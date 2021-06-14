Гол-шедевр із центру поля приніс Чехії перемогу над Шотландією: відеоогляд матчу Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу тривають баталії в рамках стартового туру групового етапу. У групі D слідом за мінімальною перемогою Англії над Хорватією (1:0) стосунки на полі стадіону «Хемпден Парк» у Глазго з'ясовували Шотландія та Чехія.

Євро-2020. Група D. 1-й тур

Шотландія — Чехія — 0:2

Голи: Шик (42, 52).

Зовсім нещодавно, восени минулого року, команди зустрічалися між собою в рамках дивізіону В Ліги націй, і тоді британці двічі обіграли суперника (щоправда, до еліти європейського футболу все одно вийшли чехи, які в матчах з іншими суперниками очок не втрачали). Цього разу фактор свого поля також припускав перевагу підопічних Стіва Кларка, плюс на їхньому боці був і важливий психологічний момент, адже команда вийшла до фінальної частини великого турніру вперше після ЧС-1998.

Але насправді же млинець вийшов грудкою. При цьому дорікнути шотландцям у відсутності бажання не можна, але пані Фортуна цього дня була не на їхньому боці. Володіючи перевагою та створюючи моменти, господарі пропустили перед самою перервою, коли не вгледіли за Шиком, і той головою точно замкнув подачу Цоуфала. А на початку другого тайму 25-річний нападник леверкузенського «Байєра» оформив дубль, відправивши м'яча за комірець голкіперу з центру поля. Примітно, що форвард забив із дистанції 45,44 метри. Це рекорд чемпіонатів Європи, починаючи з 1980 року, — з того часу, як ведеться така статистика, ніхто не забивав із більш дальньої відстані.

До кінця гри шотландці цілком могли претендувати принаймні на гол престижу, але дива майстерності творив у рамці воріт голкіпер Вацлік. У підсумку, матч так і завершився перемогою чехів — 2:0, а Патрік Шик разом із бельгійцем Ромелу Лукаку з двома м'ячами в активі очолили бомбардирську гонку.

Турнірне становище у групі D після 1-го туру: 1. Чехія — 3 очки, 2. Англія — 3, 3. Хорватія — 0, 4. Шотландія — 0.

У другому турі в п'ятницю, 18 червня, пройдуть такі матчі: Хорватія — Чехія, Англія — Шотландія.

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фото uefa.com

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