Польща в меншості програла на старті Євро-2020: відеоогляд матчу

На чемпіонаті Європи з футболу в боротьбу вступили команди, що виступають у групі Е. У Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні, де кілька днів тому Бельгія розгромила Росію (3:0), зустрічалися Польща і Словаччина.

Євро-2020. Група E. 1-й тур

Польща — Словаччина — 1:2

Голи: Лінетті (46) — Щенсни (18, у свої ворота), Шкриньяр (69).

На 62-й хвилині вилучений Крихов'як (Польща).

Фаворитом у поєдинку фахівці та букмекери бачили поляків, але «Кадрі» всі карти сплутав швидко пропущений м'яч. Прекрасний дриблінг на лівому фланзі продемонстрував Мак, увійшов у штрафний майданчик та пробив по воротах. М'яч влучив у стійку, але, на нещастя підопічних Паулу Соузу, поцілив у голову Щенсни, від якої й залетів у ворота — 0:1. До слова, цей гол став найшвидшим м'ячем, забитим у свої ворота у фінальних частинах чемпіонатів Європи.

Загалом нудна гра у виконанні обох команд отримала нові фарби вже на першій хвилині другого тайму, коли Лінетті замкнув у дотик простріл партнера з лівого флангу — 1:1. Здавалося, що тепер Левандовські та компанія візьмуть гру під свій контроль та прогнозовано візьмуть три очки. Але не тут-то було. На 62-й хвилині поляки залишилися в меншості, коли за друге попередження був вилучений Крихов'як, а на 69-й «Кадра» пропустила другий м'яч. Мак виконав подачу з кутового, м'яч було вибито на лінію штрафного майданчика, де Шкриньяр прийняв та точно пробив по воротам — 1:2.

Утім, поляки навіть в меншості намагалися врятувати матч, але всі їхні спроби виявилися невдалими. У підсумку, Левандовські з партнерами стартують на Євро-2020 з поразки.

Також в рамках 1-го туру в групі Е зустрінуться Іспанія та Швеція (початок — о 22:00).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-шедевр чеха Шика з центру поля приніс його збірній перемогу над Шотландією.

фото uefa.com

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