Іспанія «провисіла» весь матч на воротах Швеції, але так і не забила: відеоогляд гри Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу наближається до свого завершення ігрова програма першого туру. У групі Е слідом за несподіваною перемогою Словаччини над Польщею (2:1) на полі в Севільї зустрілися Іспанія та Швеція.

Євро-2020. Група E. 1-й тур

Швеція — Іспанія — 0:0

Скандинави ще до матчу не приховували, що зроблять ставку на оборону в поєдинку з «Червоною фурією», а головний тренер «Тре Крунур» Ян Андерссон при цьому зазначав, що його підопічним «доведеться побігати так, як ніколи раніше».

Так воно й вийшло на ділі. Перевага Іспанії — як ігрова, так і територіальна — була більш ніж переконливою. Чого варті лише різниця ударів у бік воріт 17:4 і відсоток володіння м'ячем 75:25. Ну, а за кількістю передач в першому таймі (419, згідно з даними статистичної платформи Opta) піренейці й узагалі встановили рекорд чемпіонатів Європи з 1980 року, коли почали підрахунок подібної статистики (загальна кількість за матч — 948 проти 179!).

Утім, за створеними моментами перевага підопічних Луїса Енріке була не настільки очевидною. І якщо у піренейців своїми можливостями відкрити рахунок не скористалися Ольмо, Мората та Коке, то у скандинавів чудову нагоду змарнував Ісак — зокрема, після його удару зблизька та рикошету від ноги Льоренте м'яч влучив у стійку, від якої вилетів у поле. На останній хвилині основного часу Жерар Морено, замикаючи головою навіс із правого флангу, міг принести іспанцям перемогу, але бездоганно, як і в інших епізодах цього вечора, зіграв голкіпер шведів Ольсен.

У підсумку, 0:0 — Іспанія несподівано втрачає очки, а її шанувальники з невеликим побоюванням очікує наступних матчів у групі.

Турнірне становище у групі E після 1-го туру: 1. Словаччина — 3 очки, 2. Іспанія — 1, 3. Швеція — 1, 4. Польща — 0.

У другому турі пройдуть наступні матчі: Швеція — Словаччина (18 червня), Іспанія — Польща (19 червня).

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-шедевр чеха Шика з центру поля приніс його збірній перемогу над Шотландією .

фото uefa.com

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter