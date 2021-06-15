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Спорт

«Це спека»: красуня Білодід вбила наповал фото у відвертому бікіні

8:11 15 червня 2021
Дар'я Білодід

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка ропустила світову першість в нинішньому році через підготовку до Олімпіади, продовжує розбурхувати мережу спокусливими знімками, на яких вона постає не лише у звичному для себе кімоно.

Цього разу Дар'я, сидячи на парапеті біля басейну, постала у відвертому рожевому бікіні, що підкреслює всі переваги фігури спортсменки.

Шанувальники та колеги по світу спорту просто завалили Білодід захопленими коментарями. «Це спека», «Заяяяя», «Тобі ще медаль за привабливість не вручили???», «Що за рятувальники Малібу», «Еталон краси», «Неземна краса», — писали під знімком, який за півдоби набрало майже 25 тисяч «лайків».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки Ольги Бузової.

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«Це спека»: красуня Білодід вбила наповал фото у відвертому бікіні

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