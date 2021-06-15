Україна — Північна Македонія: де і коли дивитися онлайн матч Євро-2020 17 червня

У четвер, 17 червня, збірна України проведе другий матч у рамках фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу. У поєдинку, який пройде на Національному стадіоні в Бухаресті, «жовто-сині» зустрінуться з командою Північної Македонії.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Обидві команди невдало стартували на турнірі. Підопічні Андрія Шевченка, поступаючись Нідерландам по ходу матчу (0:2), змогли зрівняти рахунок, але наприкінці зустрічі пропустили вирішальний м'яч — 2:3, продовживши свою серію поразок на чемпіонатах Європи до шести поєдинків. А ось Північна Македонія, яка дебютувала на континентальній першості, тримала інтригу в матчі з Австрією, але в останні 15 хвилин пропустила двічі та поступилася — 1:3.

У прямій трансляції поєдинок Україна — Північна Македонія покажуть о 16:00 телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Євро-2020. 2-й тур

17 червня (четвер)

Група С

Україна — Північна Македонія 16:00 «Україна», «Футбол 1»

Нагадаємо, що в іншому матчі групи С зіграють Нідерланди та Австрія (22:00). Цей поєдинок пройде в Амстердамі на «Йохан Кройфф Арені».

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Україна — Північна Македонія.

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