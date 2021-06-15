У четвер, 17 червня, збірна України, яка стартувала на турнірі з прикрої поразки від Нідерландів (2:3), на Національному стадіоні у Бухаресті проведе матч Євро-2020 проти Північної Македонії, що в своєму дебютному поєдинку на турнірі поступилася Австрії (1:3). Початок зустрічі — о 16:00. Букмекери вже зробили прогнози на матч у столиці Румунії.

«ФАКТИ» проведуть пряму трансляцію протистояння підопічних Андрія Шевченка і Ігора Ангеловські, за якою ви зможете стежити в цій новині.

Підготовка до матчу у розпалі

Судді з… Аргентини

Працювати на поєдинку в Бухаресті УЄФА довірив бригаді арбітрів з… Аргентини на чолі c 43-річним Фернандо Рапальїні, якому будуть допомагати його співвітчизники Хуан Пабло Белатті і Дієго Бонфа (рефері VAR — Алехандро Ернандес з Іспанії). Зазначимо, що в межах обміну між УЄФА та КОМНЕБОЛ європейці будуть судити Кубок Америки (на поєдинках турніру, який проходить зараз в Бразилії, працює іспанська бригада на чолі з Хесусом Хілем Мансано).

Арбітр з Аргентини Фернандо Рапальїні

Становище в групі

Після поєдинків першого кола лідерство в квартеті С захопили збірні Австрії та Нідерландів. Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з володарів третіх місць.

Відеоогляд матчу Нідерланди — Україна — 3:2

Відеоогляд матчу Австрія — Північна Македонія — 3:1

Турнірне становище: 1. Австрія — 3 очка (різниця м'ячів — 3:1); 2. Нідерланди — 3 (3:2); 3. Україна — 0 (2:3); 4. Північна Македонія — 0 (1:3).

Історія зустрічей

У колишні роки українці чотири рази зустрічалася з тоді ще Македонією. У товариських зустрічах нашим хлопцям перемогти не вдалося (0:0 в 2003-му і 0:1 в 2004-му), а от у відборі на Євро-2016 дві перемоги були за «жовто-синіми» (1:0 вдома і 2:0 на виїзді).

«Македонська» кров Шевченка

Нинішній головний тренер нашої збірної, а тоді капітан «жовто-синіх» Андрій Шевченко напевно пам'ятає матч Македонія — Україна, що відбувся 31 березня 2004 року в Скоп'є. І справа навіть не в тому, що його команда тоді єдиний раз в історії програла супернику (0:1).

В кінці першого тайму сербський арбітр Мілан Карачіч прогледів епізод, коли захисник господарів Стояноскі з белградського «Партизана» з розмаху вдарив Шевченко по обличчю. Потікла кров, Андрій зі злості зірвав з себе капітанську пов'язку і з гримасою невдоволення самовільно пішов з поля. Як з'ясувалося пізніше, у форварда була розбита губа, яку довелося зашивати, і хиталися два зуби. Ще добре, що не підтвердилися підозри на перелом щелепи.

31 березня 2004 року. Македонія - Україна - 1:0. Андрій Шевченко залишає поле після грубої гри суперника

Національний стадіон у Бухаресті

Арена в столиці Румунії, на будівництво якої витратили 234 млн євро, здатна вмістити 55 600 уболівальників. Відкритий у вересні 2011-го Національний стадіон вже влітку наступного року приймав вирішальний матч Ліги Європи між іспанськими клубами «Атлетико» і «Атлетик» (3:0), який став першим фіналом єврокубків, який провели у Румунії.

До речі, в 2014 році деякі з наших збірників вже грали на головній арені Румунії в складі «Динамо» проти «Стяуа». Мова про нинішнього тренера «жовто-синіх» Олександра Шовковського, Сергія Сидорчука та Андрія Ярмоленка, який тоді ще й гол забив. Крім того, Роман Безус був у тій грі в запасі.

Що ж стосується Євро-2020, то на Національному стадіоні вже був зіграний поєдинок Австрія — Північна Македонія — 3:1.

Ставки букмекерів

Букмекери в поєдинку, який транслюватимуть телеканали «Україна» і «Футбол 1», надають перевагу команді Андрія Шевченка. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 1,60, на нічию — 3,95, на виграш підопічних Ангеловські — 6,70.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч збірних України і Північної Македонії.

Фото uaf.ua, uefa.com, dynamo.kiev.ua

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