Жеребкування Ліги чемпіонів: суперники для двох «Динамо» й команд Григорчука та Вернидуба

У вівторок, 15 червня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого відбірного раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.

Серед інших свого суперника дізнався й солігорський «Шахтар», який тренує українець Роман Григорчук, а у складі виступає ще один наш співвітчизник Роман Дебелко. За підсумками жеребкування чемпіон Білорусі битиметься з «Лудогорцем», за який також виступає українець Ігор Пластун. Перший матч протистояння пройде на полі найсильнішої команди Болгарії. А молдовський «Шериф», який очолює екс-наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб, змагатиметься з албанською «Теутою» (перший матч відбудеться в Албанії).

Також були складені ще 15 пар:

«Фола» (Люксембург) — «Лінкольн Редс» (Гібралтар),

«Слован» (Словаччина) — «Шемрок Роверс» (Ірландія),

«Мальме» (Швеція) — «Рига» (Латвія),

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Легія» (Польща),

«Конна Квей» (Уельс) — «Алашкерт» (Вірменія),

ХІК (Фінляндія) — «Будучность» (Чорногорія),

«Клуж» (Румунія) — «Борац» (Боснія і Герцеговина),

«Шкендія» (Північна Македонія) — «Мура» (Словенія),

«Теута» (Албанія) — «Шериф» (Молдова),

«Динамо» (Тбілісі, Грузія) — «Нефтчі» (Азербайджан),

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Кайрат» (Казахстан),

«Жальгіріс» (Литва) — «Лінфілд» (Північна Ірландія),

«Флора» (Естонія) — «Хайберніан» (Мальта),

«Динамо» (Загреб, Хорватія) — «Валюр» (Ісландія),

«Ференцварош» (Угорщина) — переможець попереднього раунду.

Зазначимо, що перші матчі першого відбірного раунду пройдуть 6−7 липня, матчі-відповіді відбудуться 13−14 липня.

Нагадаємо, що чемпіон України, київське «Динамо», стартує у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу з групового етапу (жеребкування — 26 серпня, перший матч — 14−15 вересня), а віце-чемпіон нашої країни, донецький «Шахтар», розпочне свій шлях на турнірі з третього кваліфікаційного раунду (жеребкування — 19 липня, перший матч — 3−4 серпня).

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