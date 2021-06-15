У Копенгагені створили стіну Еріксена: футболіст відповів із лікарні

29-річний футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен, який пережив клінічну смерть під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії (0:1), отримує багато побажань та теплих слів з усього світу.

Уболывальники з Данії створили навіть спеціальну стіну, де кожен бажаючий може написати все, що захоче, на підтримку гравця. Усі теплі слова фотографуються та надсилаються сім'ї Крістіана.

Сам футболіст був настільки зворушений, що записав звернення до партнерів по збірній та вболівальників. «Привіт усім. Велике спасибі за ваші милі та приголомшливі побажання й повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене та моєї родини. Я в порядку, враховуючи обставини. Мені ще потрібно пройти кілька обстежень у лікарні, але я почуваюся добре. Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію. Всього найкращого», - написав футболіст на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото з лікарняної палати.

Нагадаємо, що Еріксен упав без свідомості на 42-й хвилині стартового матчу для збірної Данії на Євро-2020, після чого у нього сталася зупинка серця. Лікарям вдалося привести до тями гравця, а потім у лікарні стабілізувати його стан. Щоправда, за словами самого Крістіана, причину того, що сталося, поки визначити не вдалося.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данія мінімально поступилася в матчі Євро-2020 проти Фінляндії.

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