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Спорт

Екс-тренер збірної України Юрій Калитвинцев очолив клуб першої ліги

15:13 15 червня 2021
Юрій Калитвинцев

53-річний колишній наставник збірної України Юрій Калитвинцев призначений головним тренером житомирського «Полісся», який виступає в першій вітчизняній лізі.

Керівництво клубу не повідомляє, на який термін підписано контракт. При цьому, як інформує Telegram-канал «Полісся», Сергію Шищенко, під керівництвом якого житомирський клуб виступав у минулому сезоні, запропонували залишитися у структурі команди.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Калитвинцева був донецький «Олімпік». Будучи призначеним наприкінці лютого, фахівець керував клубом прем'єр-ліги до початку травня. Під його керівництвом команда зазнала вісьмох поразок у десяти проведених матчах та стояла на межі вильоту з елітного дивізіону, і президент клубу Владислав Гельзін, не чекаючи завершення сезону, звільнив тренера.

Що стосується «Полісся», то минулий сезон клуб завершив на 11 місці в першій лізі, набравши у 30 матчах 35 очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров очолив «Аль-Айн» із ОАЕ та буде отримувати 4 млн євро на рік.

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