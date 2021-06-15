У середу, 16 червня, відкриється ігрова програма 2-го туру на Євро-2020.

У групі А збірна Італії, яка розгромила в матчі-відкритті Туреччину (3:0), докладе всіх зусиль у Римі, щоб достроково вийти до плей-оф, а при вдалому розкладі й узагалі забезпечити собі перше місце у групі. Відбудеться це в разі, якщо в паралельному матчі Туреччина в Баку не програє Уельсу.

У квартеті В зійдуться збірні Росії, гру якої у протистоянні з Бельгією (0:3) порівняли з відсутністю ерекції, та Фінляндії. До слова, у Львові вигадали черговий креатив перед матчем збірної країни-агресора. Якщо за кожен гол Бельгії у ворота росіян один із місцевих пабів наливав по 100 літрів безкоштовного пива, то зараз серед відвідувачів будуть розіграні 50 сертифікатів на відвідування фінської сауни. Як то кажуть, львів'яни готові на все, аби порадіти черговій поразці збірної РФ…

А ось букмекери не вірять в успіх «суомі». Наприклад, контора Favbet ставки на виграш Росії приймає з коефіцієнтом 1,69, на нічию — 3,75, на перемогу Фінляндії — 5,90.

Євро-2020. 2-й тур

16 червня (середа)

Група В

Фінляндія — Росія 16:00 «Футбол 1»

Група А

Туреччина — Уельс 19:00 «Футбол 1»

Італія — Швейцарія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Україна — Північна Македонія на Євро-2020.

фото uefa.com

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