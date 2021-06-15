У четвер, 17 червня, на чемпіонаті Європи з футболу відбудуться три матчі — два поєдинки другого туру в групі С і одна зустріч в квартеті B.

Зокрема, на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі через кілька годин після закінчення матчу Україна — Північна Македонія в Бухаресті, битимуться суперники команди Андрія Шевченка Нідерланди і Австрія, які виграли свої стартові зустрічі (підопічні Франка де Бура у «жовто-синіх» — 3:2, а хлопці Франко Фоди у македонців — 3:1).

Зазначимо, що історія протистояння голландців і австрійців на футбольних полях налічує понад 100 років (перший матч суперники провели ще на Олімпійських іграх 1912 року). У 19 зіграних зустрічах у Нідерландів дев'ять перемог, чотири гри завершилися внічию і шість поєдинків виграла Австрія. Щоправда, останній успіх австрійців датовано ще 1990 роком, після чого «помаранчеві» взяли верх у шести зустрічах поспіль із загальним рахунком 18:7.

До речі, збірна Австрії ризикує втратити свого найкращого бомбардира — форварда Марко Арнатутовича (89 матчів, 27 м'ячів), щодо якого УЄФА завів дисциплінарну справу після першої гри на Євро-2020. Забивши третій м'яч у ворота македонців, колишній одноклубник Андрія Ярмоленка по «Вест Хем» почав викрикувати в бік трибун, що «може купити всю #### (грьобану) Македонію», а також ображав гравців Північної Македонії Егзона Бейтулаї і Езджана Аліоскі, у яких є албанське коріння. Зокрема, Арнаутович (сам він сербського походження!) кричав: «Я #### твою албанську матір». Тепер зрозуміло, чому капітан команди Давид Алаба в тому епізоді замість святкувати намагався рукою закрити рота своєму партнеру по збірній.

Додамо, що ще в одному матчі ігрового дня в квартеті В зіграють Данія, яка втратила свого лідера Крістіана Еріксена, у якого під час поєдинку з фінами сталася зупинка серця, та Бельгія.

Євро-2020. 2-й тур

17 червня (четвер)

Група С

Україна — Північна Македонія 16:00 «Україна», «Футбол 1»

Нідерланди — Австрія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Група В

Данія — Бельгія 19:00 «Футбол 1»

Нагадаємо, що в третьому турі групового етапу в квартеті С 21 червня (одночасно — о 19:00) зіграють: Північна Македонія — Нідерланди і Україна — Австрія.

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