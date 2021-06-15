Португалія з двома рекордами Роналду розгромила Угорщину: відеоогляд матчу Євро-2020

У вівторок, 15 червня, в боротьбу на Євро-2020 вступила група F. У Будапешті на стадіоні «Пушкаш Арена» команда Угорщини, що пробилася на турнір завдяки Лізі націй, зустрічалася з чинним чемпіоном Європи — Португалією.

Євро-2020. Група F. 1-й тур

Угорщина — Португалія — 0:3

Голи: Геррейро (84), Роналду (86, з пенальті, 90+2).

З огляду на те, який склад у квартету F, безумовно, кожна збірна — і Португалія, і Франція, і Німеччина — розглядатимуть поєдинки проти Угорщини як можливість набрати «чергові» три очки й за можливості поліпшити різницю м'ячів, а остаточний розподіл місць вирішувати вже в очних протистояннях.

Португальці, маючи серію з 11 матчів без поразок у фінальних турнірах чемпіонатів Європи, з перших хвилин кинулися на ворота суперника. Але підопічні італійця Марко Россі, яких підтримували заповнені трибуни «Пушкаш Арени» (до слова, уперше на турнірі на стадіон Євро-2020 пустили глядачів без обмежень), грамотно побудували свої дії в обороні й багато чого не дозволяли зірковим суперникам.

Хоча кілька моментів піренейці все ж створили до перерви — зокрема, двічі по воротах бив Діогу Жота, але в обох випадках надійно грав воротар, а на останніх хвилинах Роналду, який став першим футболістом, що зіграв і заабив на п'яти (!) чемпіонатах Європи, неймовірним чином не поцілив у рамку воріт, замикаючи з лінії воротарського простріл із лівого флангу.

У другому таймі картина на полі не змінилася. Тривалий час португальці безуспішно билися об вибудувану стіну на підступах до штрафного майданчика угорців. З моментів можна згадати хіба що дальній удар Бруну Фернандеша, коли Гулачі у блискучому стрибку витягнув м'яча з кута.

У підсумку, вирішальними виявилися хвилини наприкінці зустрічі. Спочатку Рафаель Геррейро з центру штрафного майданчика замкнув простріл із правого флангу — 0:1, а потім Орбан збив у власному штрафному майданчику Рафу Сильву, який рвався до воріт, і Роналду впевнено реалізував пенальті — 0:2. До слова, для Кріштіану цей гол став 10-м у фінальних турнірах чемпіонатів Європи, і він став рекордсменом за цим показником, обігнавши легендарного француза Мішеля Платіні (9 мʼячів).

Утім, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» не став зупинятися на досягнутому, і вже в компенсований час після блискуче розіграної з Рафою Сильвою «стінки» вийшов на ворота, обіграв воротаря та закотив м'яч в порожні ворота — 0:3.

Також в рамках 1-го туру в групі F зіграють у Мюнхені збірні Франції та Німеччини (початок о 22:00).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія так і не змогла забити у ворота Швеції, «провисівши» весь матч на воротах суперника .

Фото uefa.com

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