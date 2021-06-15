Ігрова програма Євро-2020 завершиться у вівторок, 15 червня, дуеллю на мюнхенській «Альянц Арені» між збірними Франції та Німеччини.

У колишні роки команди доволі часто зустрічалися одна з одною як на офіційному рівні, так і в товариських поєдинках. Загальна перевага на боці французів — сім перемог проти лише трьох у бундестім. Примітно, що «Ле блу» не програвали у п'яти останніх поєдинках, три з яких виграли.

Перед грою букмекери бачать шанси команд рівними. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Франції приймає з коефіцієнтом 2,70, на мирний результат — 3,20, на виграш Німеччини — 2,75.

За відео голів у поєдинку Франція — Німеччина стежте в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в першій грі у квартеті F збірна Португалії розгромила команду Угорщини (3:0) на стадіоні «Пушкаш Арена» в Будапешті.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

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Фото uefa.com

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