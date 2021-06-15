Франція перемогла Німеччину, Рюдігер вкусив Погба: відеоогляд матчу «групи смерті» Євро-2020

Ввечері у вівторок, 15 червня, на Євро-2020 відбувся супердвобій — на мюнхенській «Альянц Арені» зійшлися титуловані збірні Франції та Німеччини.

Євро-2020. Група F. 1-й тур

Франція — Німеччина — 1:0

Гол: Хуммельс (20, у свої ворота).

Дане протистояння, напевно, було найбільш очікуваним у першому турі турніру. Не дивно, адже на груповій стадії зійшлися збірні, які по два рази ставали найсильнішими у Старому Світі.

Поєдинок ще не встиг розпочатися, а на «Альянц Арені» ледь не сталася трагедія. Парапланерист, на парашуті якого були розміщені заклики відмовитися від нафтопродуктів та слово Greenpeace, вирішив приєднатися до футбольного свята. Щоправда, при цьому не розрахував свій політ, і, зачепившись за камеру-павука, ледь не впав донизу — благо, все обійшлося.

Незважаючи на те, що Німеччина проводила поєдинок удома, в Мюнхені, у перші хвилини по-хазяйськи діяли не вони, а суперник. І якщо Погба та Мбаппе не вдалося завдати точного завершального удару, то за них це зробив німецький захисник Хуммельс, який зрізав м'яча під поперечину своїх воріт після прострілу Ернандеса з лівого флангу. До слова, цей автогол став уже третім на нинішньому турнірі (після «самострілів» у виконанні турка Демірала та поляка Щенсни), що стало повторенням рекорду чемпіонатів Європи, який було встановлено у Франції в 2016-му. Але ж зараз зіграний лише перший тур групового етапу…

Пропущений м'яч змусив підопічних Йоахіма Льова включитися у гру — щоправда, ударам Мюллера та Гюндогана забракло влучності. А перед самою перервою «відзначився» Рюдігер, який у простій ситуації вкусив за спину Погба — цей момент залишився без уваги арбітра, але, цілком можливо, покарання наздожене захисника «бундестім» вже після матчу.

Після перерви, незважаючи на хиткий рахунок, команди не особливо були активними в атаці. При цьому зрівнювати рахунок необхідно було німцям, але м'яч двічі побував у їхніх воротах — щоправда, в обох випадках із результативними ударами Мбаппе та Бензема арбітри фіксували офсайд.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Франції — 1:0, яка зайвий раз підтверджує амбіції «Ле блу» слідом за перемогою на мундіалі-2018 стати найсильнішими на першості Старого Світу.

Турнірне становище у групі F після 1-го туру: 1. Португалія — 3 очки, 2. Франція — 3, 3. Німеччина — 0, 4. Угорщина — 0.

У другому турі в групі F у суботу, 19 червня, будуть зіграні такі матчі: Угорщина — Франція, Португалія — Німеччина.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Португалія з трьома рекордами Роналду розгромила Угорщину завдяки трьом голам в останні 10 хвилин матчу.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter