Ф'юрі й Уайлдер влаштували «нескінченну» дуель поглядів: хто здався першим

Чемпіон WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия) і екс-чемпіон світу в суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка) провели в Лос-Анджелесі незвичайну дуель поглядів і прес-конференцію перед їхнім третім боєм, який відбудеться 24 липня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі.

Боксери «свердлили» один одного цілих 5 хвилин і 27 секунд. Першим не витримав Уайлдер і відвів погляд.

До речі, Ф'юрі зʼявився на прес-конференції з голим торсом і з величезним хрестом на шиї. «Чемпіон носить (або не носить) те, що хоче», - написав у зв'язку з цим промоутер Френк Уоррен в своєму Twitter.

Тайсон Ф'юрі

«Я хотів би подякувати моєму Господу і Спасителю Ісусу Христу. Я хочу подякувати моїй чудовій команді. І я також хотів би подякувати моїй сильній команді юристів. Слухайте, вже достатньо сказано. Настав час відрізати голову Ф'юрі — 24 липня буде кровопролиття. Купуйте квитки прямо зараз. Побачимося скоро», — заявив Деонтей Уайлдер.

Як відомо, в грудні 2018-го бій між Ф'юрі і Уайлдером, незважаючи на те, що британець двічі побував в нокдауні, завершився внічию, а в лютому минулого року Тайсон декласував американця в реванші, нокаутувавши в сьомому раунді. Цього разу гонорари будуть розподілені 60 на 40 на користь Циганського короля з Англії, який нещодавно похвалився синами-спортсменами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тайсона Ф'юрі зірвався бій проти Ентоні Джошуа.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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