Огидний вчинок Френкі де Йонга в матчі Євро-2020 з Україною: з'явилося відео

Поки збірна України готується до одного зі своїх найважливіших матчів на чемпіонаті Європи з футболу (17 червня проти Північної Македонії в Бухаресті), в мережі з'явилося відео епізоду з першої гри підопічних Андрія Шевченка проти голландців, на якому хамським вчинком відзначився один з лідерів «помаранчевих» Френкі де Йонг.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

На кадрах видно, як до одноклубника Ліонеля Мессі по «Барселоні», котрий сидить на газоні після зупинки гри, підходить Андрій Ярмоленко і простягає руку, щоб той встав на ноги і продовжив гру. Але «великий» де Йонг проігнорував капітана нашої збірної, навіть голову в його бік не повернув, зосередившись на з'ясуванні стосунків з арбітром. Андрій лише іронічно плеснув у долоні. Ось побачите, відгукнеться голландцеві його гордовитість.

Нагадаємо, що в другому турі групового етапу Євро-2020 збірна Нідерландів зіграє 17 червня в Амстердамі проти Австрії, яка в стартовій зустрічі перемогла команду Північної Македонії (3:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальники «Аякса» зворушливо попрощалися з де Йонгом перед його переходом до «Барселони».

Фото uefa.com

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter