Світоліна зазнала дурної поразки від росіянки на турнірі в Берліні: відеоогляд матчу

У середу, 16 червня, перша ракетка України Еліна Світоліна (6-а в світі), котра дійшла до третього кола «Ролан Гаррос», поєдинком другого раунду проти 26-річної росіянки Катерини Александрової (34-а) невдало стартувала на трав'яному турнірі WTA500 в Берліні з призовим фондом 456 073 євро.

У першому сеті одеситка, у якої скоро весілля з французом Гаелем Монфісом, за рахунку 3:3 програла свою подачу, а потім і усю партію — 4:6. У другій партії вже Еліна зробила брейк за рахунку 3:2, збільшила перевагу до 5:2 (і 40:0!), але примудрилася в підсумку не використати 8 (!) сетболів, віддати сет — 5:7, а з ним і матч. Дурна поразка, що сказати.

На жаль, 26-річна одеситка перервала свою переможну триматчеву серію в поєдинках з третьою ракеткою Росії Александровою (раніше Еліна перемагала уродженку Челябінська на «Ролан Гаррос» -2020 — 6:4, 7:5, Абу-Дабі-2021 — 6:2, 6:7, 7:6 і Майамі-2021 — 7:6 6:4).

Додамо, що участь у другому колі змагань в столиці Німеччини принесла Еліні 6 612 євро.

До речі, ще одна українська тенісистка Марта Костюк, яка піднялася на рекордне в кар'єрі 65-е місце в рейтингу WTA, успішно стартувала на турнірі в Бірмінгемі. У поєдинку першого кола 18-річна киянка дотиснула в трьох сетах американку Медісон Бренгл — 4:6, 7:5, 6:3 і тепер зіграє з росіянкою Дарʼєю Касаткіною (35-я).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кривдниця Світоліної чешка Барбора Крейчикова виграла «Ролан Гаррос».

Фото Twitter WTA

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