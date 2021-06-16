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Спорт

Жеребкування Ліги конференцій: «Ворскла» дізналася суперників у єврокубках

15:16 16 червня 2021
Юрій Максимов

У середу, 16 червня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого відбіркового раунду нового турніру УЄФА Ліги конференцій, за підсумками якого пару потенційних суперників дізналася полтавська «Ворскла».

Підопічні Юрія Максимова, що зайняли в чемпіонаті України п'яте місце, оскаржать путівку до третього раунду кваліфікації в протистоянні з переможцем пари «Ноа» (Вірменія) — КуПС (Фінляндія). Першу зустріч полтавці проведуть 22 липня на виїзді, матч-відповідь — 29 липня вдома.

Зазначимо, що «Ноа» — віце-чемпіон Вірменії, кольори якого захищає екс-футболіст… «Ворскли» Денис Дедечко, а КуПС — бронзовий призер чемпіонату Фінляндії.

Нагадаємо, що в Лізі конференцій Україну також представить «Колос» (третій раунд кваліфікації), «Зоря» зіграє в Лізі Європи (старт в раунді плей-офф), а «Шахтар» (третій відбірковий етап) і «Динамо» (груповий турнір) — у Лізі чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Ворскла»

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Жеребкування Ліги конференцій: «Ворскла» дізналася суперників у єврокубках

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