В середу, 16 червня, матчем в Санкт-Петербурзі стартував другий тур групової стадії чемпіонату Європи з футболу, який проходить з 11 червня по 11 липня в 11 містах Старого Світу.

Євро-2020. Група В. 2-й тур

Фінляндія — Росія — 0:1

Гол: Міранчук (45+2).

Після розгромної поразки на старті від Бельгії (0:3) команду Станіслава Черчесова в Росії не знищував лише ледачий (дійшли навіть до того, що порівняли гру команди з відсутністю ерекції). Але чим ближче був матч з фінами, тим менше в ЗМІ країни-агресора сумнівалися в перемозі над підопічними Маркку Канерви, які сенсаційно обіграли на старті Данію — 1:0 (за статистики ударів по воротах — 1:23!) Додав оптимізму росіянам і глухий кіт Ахілл з Ермітажу, який «поставив» в поєдинку з «Суомі» на своїх (раніше білий красень передбачив фіаско Дзюби і компанії в грі з бельгійцями).

На користь господарів поля говорила і статистика: єдиний раз Росія (ще царська!) програвала Фінляндії на Олімпійських іграх… 1912 року в Стокгольмі (1:2), після чого незмінно перемагала суперника, щоразу забиваючи не менш трьох м'ячів — 6:0 і 3:1 в 1995-му, 3:0 в 2008-му і 3:0 в 2009-му.

Футболісти збірної Фінляндії вийшли на розминку перед поєдинком в спеціальних футболках на підтримку лідера команди Данії Крістіана Еріксена, котрий пережив під час матчу в Копенгагені зупинку серця. А вже на 3-й хвилині фіни забили, але рефері за допомогою VAR відмінив взяття воріт росіян через офсайд (Росія ніколи не перемагала на чемпіонатах Європи після того, як пропускала першою — дві нічиї, десять поразок).

Довгий час суперники задовольнялися напівмоментами біля воріт один одного, але в кінці першого тайму більш активні росіяни все ж вийшли вперед. Класний удар (перший для обох команд в площину воріт!) з меж штрафного майданчика вдався одноклубнику нашого Малиновського по «Аталанті» Міранчуку — 0:1.

Зазначимо, що ще в першому таймі Черчесову довелося вимушено замінити захисника Фернандеса, який невдало приземлився після верхового єдиноборства. За інформацією ЗМІ, уродженця Бразилії доправили до лікарні з підозрою на травму грудного відділу хребта (нагадаємо, що раніше Євро-2020 через травму достроково закінчився для 37-річного захисника росіян Жиркова).

У другому таймі фіни робили боязкі спроби відігратися, але це не хокей. Там вони до фіналу чемпіонату світу дійшли…

Успіх в Санкт-Петербурзі не лише підняв збірну Росії на друге місце в турнірній таблиці групи, але й дозволив перервати сумну серію без перемог на чемпіонатах Європи (дві нічиї, чотири поразки), що тривала з Євро-2012, коли в першому матчі були обіграні чехи (4:1).

Ще в одному поєдинку в групі В в четвер, 17 червня, у Копенгагені зіграють Данія і Бельгія.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 3 очки (1 матч); 2. Росія — 3 (2); 3. Фінляндія — 3 (2); 4. Данія — 0 (1).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Михайло Боярський пообіцяв з'їсти свій знаменитий капелюх, якщо збірна Росії стане чемпіоном Європи.

Фото uefa.com

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