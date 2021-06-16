Голи Ярмоленка і Роналду претендують на звання кращого в 1-му турі Євро-2020: відео м'ячів-кандидатів

УЄФА оприлюднив претендентів на звання найкращого голу першого туру Євро-2020, в якому було зіграно 12 поєдинків.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Відрадно, що до числа чотирьох номінантів потрапив м'яч-красень, забитий шикарним обвідним ударом капітаном збірної України Андрієм Ярмоленком в матчі з Нідерландами (2:3). Для футболіста «Вест Хем» цей гол став 41-м у футболці національної команди. До рекорду Андрія Шевченка — лише сім м'ячів.

Гол Андрія Ярмоленка

Також на звання кращого гола номіновані точні удари португальця Кріштіану Роналду в матчі з Угорщиною (3:0), форварда збірної Чехії Патрика Шика в ворота Шотландії (2:0) і Штефана Лайнера з Австрії в зустрічі проти Північної Македонії (3:1).

Гол Кріштіану Роналду

Гол Патрика Шика

Гол Штефана Лайнера

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі зустріч Україна — Північна Македонія .

Фото uaf.ua

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