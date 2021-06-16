Туреччина за особистої підтримки президента Ердогана програла в Баку Уельсу: відеоогляд матчу Євро-2020

У середу, 16 червня, за 30-градусної спеуи в Баку стартувала програма другого туру чемпіонату Європи з футболу в квартеті А.

Євро-2020. Група В. 2-й тур

Туреччина — Уельс — 0:2

Голи: Ремзі (42), Робертс (90+5).

На 61-й хвилині Бейл (Уельс) не реалізував пенальті.

В історії протистояння Туреччини, яка програла з розгромним рахунком на старті італійцям (0:3), і Уельсу, який зіграв унічию зі Швейцарією (1:1), бувало всяке. І без голів обходилися (0:0 в 1996-му), і один точний удар вирішував долю зустрічі (валлійці виграли 1:0 в 1978-му і 1981-му, турки — в 1979-му), і розгром був (4:0 на користь Уельсу в 1980-му). Але особливо, звичайно ж, варто виокремити відбірковий поєдинок ЧС-1998, коли суперники забили в Стамбулі в ворота один одного 10 (!) м'ячів (6:4 на користь турків).

У Баку, де підопічним Шенола Гюнеша була забезпечена солідна підтримка трибун (зокрема, в компанії президента Азербайджану Ільхама Алієва і глави УЄФА Александара Чеферіна за грою спостерігав президент Туреччини Реджеп Ердоган), суперники голепад влаштовувати не стали. Надто вже високою була ціна поєдинку.

В кінці першого тайму результативну атаку провели британці. Після розкішного пасу Бейла півзахисник «Ювентуса» Ремзі вискочив один на один з голкіпером і з третьої спроби таки вразив ворота турків — 0:1.

На 61-й хвилині у валлійців був відмінний шанс подвоїти свою перевагу. Але зоряний Бейл, пробиваючи пенальті, який сам же і заробив, спрямував м'яч… вище воріт.

Турки отримали шанс на порятунок, але після кількох небезпечних ударів Бурака Йилмаза і компанії у голкіпера валлійців Уорда на підсумок цієї зустрічі були свої плани. Максимум, що вдалося турецьким футболістам, так це в компенсований час влаштувати бійку в чужому штрафному майданчику і… пропустити від Робертса другий м'яч. Бейл трохи виправився за хибу з «точки» — другу в поєдинку гольову передачу віддав.

Ще в одному поєдинку в групі А в середу, 16 червня, о 22:00 в Римі зіграють Італія та Швейцарія. Але вже зараз можна констатувати, що команда Уельсу практично забезпечила собі путівку до плей-офф турніру. Принаймні, навіть з гаранірованого третього місця в групі з чотирма очками не вийти до 1/8 фіналу буде архіскладно. Хто не пам'ятає, Уельс на Євро-2016 до півфіналу дійшов.

Турнірне становище: 1. Уельс — 4 очка (2 матчі); 2. Італія — 3 (1); 3. Швейцарія — 1 (1); 4. Туреччина — 0 (2).

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Фото uefa.com

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