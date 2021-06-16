«Дубль» Локателлі та бомба біля стадіону: Італія розгромила Швейцарію і першою вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020

У середу, 16 червня, в першій з шести груп фінішувала програма другого туру чемпіонату Європи з футболу. Визначився перший учасник плей-офф.

Євро-2020. Група А. 2-й тур

Італія — Швейцарія — 3:0

Голи: Локателли (26, 52), Іммобіле (89).

У своїй історії географічні сусіди з 1911 року награлися один з одним вдосталь — цілих 58 разів (у Італії — 28 перемог, у Швейцарії — лише 8). При цьому до сьогоднішньої дуелі суперники не перетиналися в очних зустрічах цілих 11 років.

Незадовго до початку матчу на римському «Стадіо Олімпіко» до поліції надійшов сигнал про можливо закладену бомбу, повідомляє Football Italia. На площі Манчіні, яка розташована в декількох кілометрах від арени (по ній вболівальники йшли на футбол), перехожий помітив підозрілий предмет в припаркованому автомобілі «Смарт».

За годину з лишком до стартового свистка фахівці прибули до машини і здійснили керований вибух. Чи точно там була саме бомба, невідомо.

До речі, якщо номінальні гості прибули на матч зі свого тренувального табору в… Римі, то підопічні Роберто Манчіні, котрі розгромили на старті Туреччину, спочатку дісталися автобусом зі своєї бази в Коверчіано до Флоренції, а потім доїхали до столиці поїздом.

Незважаючи на «далеку» дорогу, один з претендентів на «золото» вразив ворота швейцарців вже на 19-й хвилині, але гол К'єлліні за допомогою VAR скасували, зафіксувавши у захисника господарів гру рукою. Більш того, через п'ять хвилин ветеран збірної, який в цей вечір з 14 матчами став рекордсменом збірної Італії за кількістю матчів у фінальних турнірах Євро серед польових гравців (у голкіпера Буффона — 17 зустрічей), залишив поле через травму.

І так сталося, що Італія відразу забила, після пасу-цукерки Берарді уздовж воріт Локателлі залишалося не промахнутися з кількох метрів по порожніх воротах — 1:0.

А незабаром після перерви півзахисник «Сассуоло» оформив свій перший в збірній країни «дубль» і практично зняв всі питання про переможця — 2:0. Дальній «постріл» Іммобіле на 89-й хвилині був контрольним.

Збірна Італії, яка стартувала з двох перемог — 3:0, не лише збільшила свою безпрограшну серію до 29 поєдинків (10 перемог поспіль із загальним рахунком 31:0!), а й першою з 24 учасників Євро-2020 гарантувала собі путівку до 1/8 фіналу. А ось з першого чи другого місця вийдуть хлопці Манчіні, вирішиться в останній грі проти Уельсу, в якій збірна Італії може повторити свій «вічний» рекорд (в період з 1935 по 1939 рік команда під керівництвом Вітторіо Поццо не програвала в 30 іграх поспіль).

Турнірне становище: 1. Італія — 6 очок; 2. Уельс — 4; 3. Швейцарія — 1; 4. Туреччина — 0.

В останньому турі в групі А в неділю, 20 червня, зіграють (обидва матчі — о 19:00): Італія — Уельс і Швейцарія — Туреччина.

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Фото uefa.com

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