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Спорт

Чемпіон світу та Європи Серхіо Рамос покинув «Реал» після 16 років в команді: хто готовий прихистити легенду

9:18 17 червня 2021
Серхіо Рамос

Мадридський «Реал» офіційно оголосив про відхід легенди клубу — 35-річного капітана команди, захисника Серхіо Рамоса, котрий грав за Королівський клуб цілих 16 років і який не потрапив до заявки збірної Іспанії на Євро-2020.

У четвер, 17 червня, відбудеться церемонія проводів чемпіона світу та дворазового чемпіона Європи, в якій, крім самого футболіста, візьме участь президент мадридців Флорентіно Перес.

Контракт Рамоса закінчується 30 червня, і сторони не змогли домовитися про умови нової угоди (мадридці пропонували захиснику продовжити контракт на один рік, а той хотів на два).

Зазначимо, що в складі «Реала» Серхіо провів 671 матч, забив 101 м'яч і зробив 40 гольових передач. Разом з Королівським клубом іспанець п'ять разів перемагав в чемпіонаті Іспанії, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, неодноразово ставав володарем Кубка і Суперкубка Іспанії, тричі завойовував Суперкубок УЄФА і чотири рази ставав переможцем клубного чемпіонату світу. У складі збірної Іспанії захисник провів 180 матчів і забив 23 м'ячі.

Де ж продовжить кар'єру один найрезультативніших захисників в історії футболу? Схоже, точно не в колись рідній для себе «Севільї» (у 2005 році клуб продав його в «Реал» за 27 млн євро). Принаймні, так стверджує в Twitter журналіст Фабріціо Романо. За його даними, андалузький клуб ніколи не розглядав можливість повернення Серхіо Рамоса, який, за інформацією As, незважаючи на свій «передпенсійний» вік, розраховує заробляти в новому клубі 12 млн євро на рік.

За даними MadridZone, «жирний» контракт Серхіо Рамосу готові запропонувати відразу три топових європейських клуби — «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед» і «Парі Сен-Жермен».

До речі, як інформує Marca, новим капітаном «Реала» стане бразильський захисник Марсело, якого будуть замінювати на цій посаді два французи — нападник Карім Бензема і захисник Рафаель Варан. Якщо інформація підтвердиться, то Марсело стане першим капітаном-іноземцем «Реала» з 1904 року. Тоді цю роль виконував Федеріко Ревʼєрто з Гватемали. З тих пір у мадридців завжди був перший іспанський капітан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Серхіо Рамоса в свій день народження запалила не по-дитячому в нижній білизні.

Фото Instagram

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