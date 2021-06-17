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Спорт

Україна — Північна Македонія: онлайн відео голів матчу Євро-2020

12:01 17 червня 2021
Андрій Шевченко

У четвер, 17 червня, збірна України, яка поступилася на старті голландцям (2:3), на Національному стадіоні у столиці Румунії Бухаресті проведе другий матч групової стадії Євро-2020 проти 62-ї команди рейтингу ФІФА Північної Македонії, яка в першій зустрічі капітулювала перед Австрією (1:3).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

У заявку «жовто-синіх» на поєдинок не потрапили Олександр Зубков, який отримав травму в стартовій зустрічі турніру, Денис Попов та Роман Безус.

До речі, зустріч проведе бригада арбітрів з… Аргентини на чолі c 43-річним Фернандо Рапальїні, якому будуть допомагати його співвітчизники Хуан Пабло Белатті і Дієго Бонфа (рефері VAR — Алехандро Ернандес з Іспанії).

Відео голів в режимі онлайн в поєдинку Україна — Північна Македонія дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Турнірне становище: 1. Австрія — 3 очка (різниця м'ячів — 3:1); 2. Нідерланди — 3 (3:2); 3. Україна — 0 (2:3); 4. Північна Македонія — 0 (1:3).

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Андрія Ярмоленка у ворота команди Нідерландів претендує на звання найкращого за підсумками першого туру чемпіонату Європи.

Фото uaf.ua

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