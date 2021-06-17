У п'ятницю, 18 червня, поєдинками в Лондоні і Глазго фінішує програма другого туру Євро-2020 в групі D, а в квартеті Е буде зіграний один поєдинок в Санкт-Петербурзі.

На знаменитій арені «Уемблі» відбудеться старе, як футбольний світ, протистояння двох британських команд Англії і Шотландії, що нараховує 115 (!) матчів. Саме ці збірні 30 листопада 1872 року в присутності 4 тисяч глядачів провели в Глазго перший в історії футболу офіційний поєдинок на рівні національних команд (0:0). Унічию завершився і останній матч суперників у рамках відбору до ЧС-2018 (в 2017-му — 2:2 в Глазго).

Нагадаємо, що підопічні Гарета Саутгейта на старті Євро-2020 зломили опір Хорватії (1:0), а хлопці Стіва Кларка несподівано поступилися в Глазго чехам, які забили супергол з центру поля (0:2).

Букмекери в протистоянні на «Уемблі» надають явно перевагу команді Англії. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу господарів поля приймає з коефіцієнтом 1,33, на нічию — 5,00, на успіх шотландців — 11,00.

Ще в одній зустрічі в групі D на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго з'ясовуватимуть стосунки Хорватія і Чехія, які раніше провели між собою лише один офіційний поєдинок (зустріч Євро-2016 завершилася внічию — 2:2).

А розпочне програму ігрового дня матч на арені «Санкт-Петербург» між Швецією, яка сенсаційно відібрала очки у іспанців (0:0), і Словаччиною, що не менш несподівано перемогла Польщу з найкращим футболістом світу Робертом Левандовські у складі (2:1).

Євро-2020. 2-й тур

18 червня (п'ятниця)

Група Е

Швеція — Словаччина 16:00 «Футбол 1»

Група D

Хорватія — Чехія 19:00 «Футбол 1»

Англія — Шотландія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Росія здолала Фінляндію, вперше за 9 років вигравши поєдинок чемпіонату Європи.

Фото uefa.com

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter