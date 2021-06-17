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Знаменитий екс-одноклубник Шевченка пропрацював головним тренером «Фіорентини» лише 23 дні

13:11 17 червня 2021
Дженнаро Гаттузо

Чемпіон світу в складі збірної Італії і колишній партнер Андрія Шевченка по «Мілану» 43-річний Дженнаро Гаттузо, якому докучає невиліковна хвороба, залишив пост головного тренера «Фіорентини», пропрацювавши в клубі лише 23 дні. Як повідомляє прес-служба «фіалок», клуб з Флоренції і фахівець вирішили не продовжувати співпрацю за угодою сторін. За даними ЗМІ, між Гаттузо і керівництвом клубу виникли серйозні розбіжності щодо трансферної політики.

Як відомо, в минулому сезоні Дженнаро Гаттузо працював з «Наполі», посівши з підопічними в серії А п'яте місце (в 2020-му клуб з Неаполя під керівництвом фахівця здобув Кубок Італії).

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо в складі «Мілана» по два рази перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, чемпіонаті та Суперкубку Італії, а також по разу — в Кубку Італії та клубному чемпіонаті світу. У футболці збірної країни (73 матчі, 1 гол) півзахисник здобув «золото» ЧС-2006.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дженнаро Гаттузо поховав молодшу сестру.

Фото Twitter ФК «Фіорентина»

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