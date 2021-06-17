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Джанлуїджі Буффон повернувся в рідний клуб через 20 років: легенду представили потужним відео

14:05 17 червня 2021
Джанлуїджі Буффон

Один з найкращих воротарів в історії світового футболу, чемпіон світу Джанлуїджі Буффон, який опублікував скандальний знімок за кермом авто, вирішив у 43 роки продовжити ігрову кар'єру, підписавши контракт з командою своєї юності «Пармою», яку він покинув 20 років тому.

Клуб з Парми, за який екс-голкіпер «ПСЖ», «Ювентуса» і збірної Італії виступав в 1994--2001 роках і завойовував Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА, оригінально представив Джиджі — як справжню легенду.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2020/2021 «Парма» посіла останнє місце в таблиці серії А і вилетіла до другого дивізіону італійського футболу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кіт-воротар Джиджі відбиває м'ячі не гірше ніж Джанлуїджі Буффон.

Фото Instagram

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