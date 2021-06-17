Ярмоленко в матчі Євро-2020 побив рекорд Шевченка

У переможному для збірної України матчі другого туру Євро-2020 проти Північної Македонії (2:1) капітан нашої команди Андрій Ярмоленко побив рекорд свого нинішнього тренера Андрія Шевченка, ставши найрезультативнішим гравцем «жовто-синіх» в історії за системою «гол + пас» .

Перед початком зустрічі в Бухаресті у двох Андріїв було по 61 балу (Шевченко — 48 м'ячів і 13 гольових передач, Ярмоленко — 41 гол, 20 ассистов), але футболіст «Вест Хем» в грі з балканцями записав до свого активу точний удар і результативний пас і став рекордсменом збірної України — 63 бали (42 + 21).

До речі, саме Андрія Ярмоленка УЄФА визнав найкращим гравцем матчу проти македонців.

Гол Андрія Ярмоленка

Гольова передача Андрія Ярмоленко

Нагадаємо, що ще один матч нашої групи — Нідерланди — Австрія — відбудеться в Амстердамі 17 червня в 22:00.

Турнірне становище: 1. Австрія — 3 очка (1 гра; різниця м'ячів — 3:1); 2. Нідерланди — 3 (1; 3:2); 3. Україна — 3 (2; 4:4); 4. Північна Македонія — 0 (2; 2:5).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Андрія Ярмоленка претендує на звання найкращого в першому турі Євро-2020.

Фото uefa.com

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