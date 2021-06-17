Найшвидший гол Євро-2020 не врятував Данію в грі з Бельгією: матч в Копенгагені знову переривали

У четвер, 17 червня, коли збірна України відсвяткувала свою першу за 9 років перемогу на чемпіонатах Європи, поєдинком у Копенгагені завершилася програма другого туру Євро-2020 в групі В.

Євро-2020. Група В. 2-й тур

Данія — Бельгія — 1:2

Голи: Поульсен (2) — Т. Азар (55), де Брюйне (70).

Напевно найвідданішим уболівальником збірної Данії в цей вечір був лідер команди Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час поєдинку з Фінляндією і спостерігав за перипетіями на арені «Паркен» з лікарняної палати (незабаром футболістові вживлять кардіовертер-дефібрилятор серця — прилад, який призначений для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця).

І партнери по команді з перших секунд зустрічі робили все можливе, щоб їхній друг якомога менше хвилювався в лікарні. Вже на 2-й хвилині (на 100-й секунді) Поульсен точним ударом з меж штрафного майданчика забив найшвидший гол Євро-2020 і другий за скорострільністю в історії чемпіонатів Європи (росіянин Кириченко на Євро-2004 забив у ворота Греції на 67-й секунді).

На цьому данці не зупинилися і цілком могли в дебюті подвоїти перевагу в рахунку. Зовсім трохи не вистачило. А після 10-ї хвилини матч збірної Данії знову було перервано. На щастя, цього разу — прогнозовано. Гру зупинили, щоб учасники зустрічі і вболівальники змогли висловити підтримку Крістіану Еріксену. Футболісти і глядачі підтримали півзахисника оплесками, а данські фани ще й вивісили на трибуні банер з написом «Вся Данія з тобою, Крістіан». Зворушливий момент…

У першому таймі суперники більше не забивали. А ось у другому, коли у гостей вступили в гру лідери — Еден Азар і де Брюйне, який відновився після переломів носа і очниці, все перевернулося з ніг на голову. На 55-й хвилині бельгійці провели зразково-показову комбінацію, яку точним ударом завершив Торган Азар (молодший брат Едена) — 1:1.

А незабаром Азар-старший видав класний пас на де Брюйне, і «двійник Зінченка» приніс Бельгії перемогу, а з нею і путівку до 1/8 фіналу. Хоча на останніх хвилинах команду іспанця Мартінеса і голкіпер Куртуа рятував, і перекладина. Для Данії все вирішиться в останній грі в Копенгагені з росіянами.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. Росія — 3 (1:3); 3. Фінляндія — 3 (1:1); 4. Данія — 0 (1:3).

У третьому турі в групі В в понеділок, 21 червня, зіграють (обидва матчі — о 22:00): Фінляндія — Бельгія, Росія — Данія.

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Фото uefa.com

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