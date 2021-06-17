Голландці з «потрібним» рахунком перемогли Австрію і підсобили команді Шевченка

У четвер, 17 червня, зіграно другий тур Євро-2020 в групі С. Із задоволенням нагадаємо, що в першому поєдинку ігрового дня Україна в драматичній боротьбі перемогла Північну Македонію (2:1).

Євро-2020. Група В. 2-й тур

Нідерланди — Австрія — 2:0

Голи: Депа (11, з пенальті), Думфріс (67).

На «Йохан Кройфф Арені» зійшлися лідери квартету, які виграли свої перші матчі (підопічні Франка де Бура в України — 3:2, а хлопці Марко Фоди у Північної Македонії — 3:1), тому переможець дуелі гарантував би собі путівку до 1/8 фіналу. За найгіршого розкладу — з третього місця в групі.

Фаворитами зустрічі, звичайно ж, вважалися «помаранчеві». На їхньому боці були і букмекери, і більшість фахівців, а ще статистика очних протистоянь: збірна Нідерландів незмінно перемагала Австрію в шести (!) останніх поєдинках.

Розклад в групі був таким (хоча це радше ворожіння на кавовій густині), що збірну України у грі Нідерланди — Австрія більше влаштовувала перемога господарів поля з рахунком 2:0 і крупніше. Тоді б у вирішальній дуелі з австрійцями команду Шевченка (в боротьбі за друге місце) влаштувала б і нічия, оскільки за усіх рівних показників у «жовто-синіх» була б перевага за забитими м'ячами або за різницею забитих і пропущених.

І вже на 11-й хвилині «помаранчеві» вийшли вперед. Досвідчений Алаба в своєму штрафному наступив на ногу нестримному Думфрісу, і рефері за допомогою VAR призначив пенальті, який чітко реалізував Депай — 1:0.

Треба визнати, що австрійці, яким через дискваліфікацію не міг допомогти найкращий бомбардир команди Арнаутович (27 м'ячів), після пропущеного голу аж ніяк не знітилися і зробили декілька досить небезпечних вилазок в тили «помаранчевих». Але до перерви рахунок на табло так і не змінився.

Непогано виглядала гра хлопців німця Фоди і на початку другого тайму, але до реальних загроз воротам 38-річного Стекеленбурга справа не доходила. А ось Нідерланди могли забити, але небезпечний удар головою де Лігта, котрий повернувся до лав після травми, парирував Бахманн. І все ж на 67-й хвилині «помаранчевим» вдалася розкішна контратака, і Думфріс подвоїв перевагу господарів поля — 2:0.

Спасибі, голландці — і самі достроково вийшли з першого місця в групі, і нам трохи підсобили. До очного протистояння з Австрією Україна підходить, піднявшись на друге місце в квартеті.

До речі, збірна Північної Македонії першою вилетіла з Євро-2020, оскільки втратила шанси зайняти навіть третю позицію в групі (навіть за одинакової кількості очок команда Ангеловські буде нижче ніж Україна чи Австрія через поразки в особистих зустрічах).

Турнірне становище: 1. Нідерланди — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Україна — 3 (4:4); 3. Австрія — 3 (3:3); 4. Північна Македонія — 0 (2:5).

У третьому турі в групі С в понеділок, 21 червня, зіграють (обидва матчі — о 19:00): Україна — Австрія та Північна Македонія — Нідерланди. «ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію поєдинку команди Андрія Шевченка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Нідерландів Френкі де Йонг відзначився хамським вчинком в матчі з Україною.

Фото uefa.com

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