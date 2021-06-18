Португалія — Німеччина: де і коли дивитися онлайн матчі Євро-2020 19 червня

У суботу, 19 червня, поєдинками в Будапешті, Мюнхені та Севільї завершиться ігрова програма другого туру групового етапу Євро-2020.

Угорці, які не уникнули розгромної поразки від Португалії (0:3), хоча нульовий рахунок тримався до 84-ї хвилини, зіграють із чинними чемпіонами світу французами, які інімально обіграли у стартовому матчі потужну команду Німеччини (1:0). Перед майбутнім поєдинком табір «Ле блу» залишив півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман — його дружина Сабріна Давуд ось-ось має народити, і футболіст хоче бути присутнім на пологах.

В іншому матчі групи «бундестім» спробує реабілітуватися за поразку в першому турі, хоча Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, та компанія напевно будуть проти. Хоча статистика протистояння саме за німцями — вони виграли чотири останні матчі, останній із яких був на чемпіонаті світу в Ріо-2014 (4:0).

Букмекери у протистоянні на «Альянц Арені» віддають перевагу підопічним Йоахіма Льова. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу номінальних гостей поля приймає з коефіцієнтом 2,30, на нічию — 3,25, на успіх піренейців — 3,25.

А у квартеті Е змагатимуться Іспанія, яка за колосальної ігрової переваги не змогла обіграти Швецію (0:0), та Польща, яка в меншості зазнала несподіваної поразки від словаків (1:2).

Євро-2020. 2-й тур

19 червня (субота)

Група F

Угорщина — Франція 16:00 «Футбол 1»

Португалія — Німеччина 19:00 «Футбол 1»

Група Е

Іспанія — Польща 22:00 «Україна», «Футбол 1»

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії на Євро-2020 перевершив рекорд Шевченка.

Фото uefa.com

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