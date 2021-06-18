«Покидьки якісь»: російський футбольний чиновник «болісно» відреагував на хіт про Путіна під час матчу Євро-2020

Матч збірної України проти Північної Македонії (2:1) на Євро-2020 запам'ятався не лише напруженою грою та перемогою «жовто-синіх», яка перервала серію з шести поспіль поразок на першостях Старого Світу, але й яскравою підтримкою з боку наших співвітчизників на трибунах Національного стадіону в Бухаресті.

Звичайно, не обійшлося й без традиційного для футбольних матчів хіта про президента країни-агресора «Путін — х**ло», який кілька разів чітко було чутно навіть по телевізійній картинці. Це не пройшло повз увагу в Росії, де дуже люблять «народного президента», і реакція була доволі «болісною».

«Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, та їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд», — наводить слова колишнього віце-президента ФІФА, а нині почесного президента Російського футбольного союзу 80-річного В'ячеслава Колоскова сайт Sport24.

Відзначимо, що на матчі також не обійшлося без невеликого інциденту. Зокрема, наші вболівальники повісили на одній із трибун червоно-чорний прапор із написом «Слава нації — смерть ворогам», але стюарди оперативно відреагували на це й настійно попросили прибрати його. Заперечувати їм ніхто не став…

Нагадаємо, що вирішальний матч на груповому етапі збірна України проведе в понеділок, 21 червня, коли зіграє з командою Австрії. Поєдинок пройде так само в Бухаресті на Національному стадіоні, початок — о 19:00.

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