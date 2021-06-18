«Мені лише 29 років»: Крістіану Еріксену зробили операцію на серці

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який пережив зупинку серця на футбольному полі в матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1), поступово йде на поправку.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, футболіст успішно переніс операцію з установки імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) — приладу, призначеного для усунення загрозливих для життя аритмій та запобігання зупинки серця надалі. Після оперативного втручання Крістіана можуть виписати з лікарні вже у п'ятницю, 18 червня, і він зможе продовжити лікування вже вдома.

Тим часом видання The Guardian поспілкувалося з лікарем швидкої допомоги Йєнсом Кляйнфельдом, який був у складі бригади, що прийшла на допомогу лікарям збірної Данії під час реанімації футболіста.

«Я був на трибуні на протилежному боці, коли він упав. Спочатку я нічого такого про цей момент не подумав. Але потім побачив, що лікар датської команди поводиться доволі неспокійно. Я зрозумів, що відбувається щось ненормальне. Гравці схопилися за голови. У цей момент я дав знак боковій команді, і вони вибігли на поле. У них був із собою дефібрилятор. Потім я сказав своїм колегам, з якими сидів на трибунах: «Ми маємо вийти на поле».

Данські лікарі спочатку не усвідомлювали масштабу ситуації. Приступаючи до реанімації, потрібно робити це якомога швидше. Але лікарі команди переважно лікують інші травми, тому їм складніше відразу розпізнати раптову зупинку серця. Це стало зрозуміло, коли я побачив, як вони намагалися витягнути язика з його горла. Так не рятують життя.

У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Тут треба було 2−3 хвилини, щоб Еріксен отримав удар струмом. Це означало, що його шанси на виживання були дуже високі. Він відкрив очі та заговорив зі мною. Я запитав його англійською: «Ти повернувся?» Він сказав: «Так, я тут». А потім він додав: «От лайно, мені лише 29 років», — розповів Кляйнфельд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч Данія — Бельгія був призупинений на 10-й хвилині, щоб стадіон міг оваціями висловити підтримку Крістіану Еріксену.

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