Помер легендарний футболіст та президент «Ювентуса»

У віці 92 років від серцевої недостатності помер екс-нападаючий туринського «Ювентуса», який призначив головним тренером Массіміліано Аллегрі, та збірної Італії Джампьєро Боніперті.

Форвард — по-справжньому легендарна особистість для «Старої Синьйори». У Турині він виступав протягом усієї кар'єри, з 1946-го до 1961-го, провівши 459 матчів та забивши 179 м'ячів. За показником результативності він посідає друге місце в історії клубу, поступаючись лише Алессандро Дель П'єро, у якого 290 голів в активі. Разом із «Ювентусом» Джампьєро п'ять разів ставав чемпіоном Італії, двічі завойовував Кубок країни, а в 1948-му став найкращим бомбардиром серії А, забивши 27 м'ячів за сезон.

В історії "Ювентуса" більше голів, ніж Боніперті, забив лише Дель П'єро

Після завершення ігрової кар'єри Боніперті за розпорядженням сім'ї Аньєллі, що володіє «Ювентусом», було введено до управління клубу, а в 1981-му й узагалі призначено президентом. Цю посаду він обіймав до 1991 року, після чого подався в політику, будучи депутатом Європейського парламенту в другій половині 1990-х.

Відзначимо, що Боніперті до останніх днів залишався почесним президентом «Ювентуса», якому віддав майже півстоліття свого життя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер віце-чемпіон світу та чемпіон Європи у складі збірної Італії Тарчізіо Бурньїч.

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