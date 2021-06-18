Швеція завдяки пенальті здобула першу перемогу на Євро-2020: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 18 червня, програма ігрового дня на Євро-2020 відкрилася матчем групи Е між Швецією та Словаччиною, який пройшов у Санкт-Петербурзі.

Євро-2020. Група Е. 2-й тур

Швеція — Словаччина — 1:0

Гол: Форсберг (77, з пенальті).

Обидві команди приємно здивували в першому турі. Словаки в більшості змогли вирвати перемогу у міцної збірної Польщі (2:1), при цьому фактично повністю виключивши з гри володаря «Золотої бутси» за підсумками минулого сезону Левандовські, а шведи вистояли у грі з Іспанією (0:0).

Ось тільки перший тайм на стадіоні «Санкт-Петербург» відверто розчарував. Команди на двох створили лише кілька напівмоментів, і глядачі, які зібралися на трибунах, нудьгували, спостерігаючи за цим «видовищем».

Абсолютною протилежністю стала гра у виконанні Швеції та Словаччини після перерви. Моменти виникали із завидною періодичністю біля обох воріт, але до пори до часу надійно діяли в рамці голкіпери команд. Що стосується польових гравців, то особливою активністю виділявся нападник скандинавів Ісак, який один міг оформити як мінімум хет-трик.

Але долю матчу судилося вирішити не йому. На 77-й хвилині Куайсон вискочив до воріт, будучи збитим воротарем Дубравкою, який не встигнув до м'яча, і Форсберг упевнено реалізував пенальті, відправивши м'яча в кут — 1:0. Лише після цього словаки по-справжньому включилися, але врятувати гру їм так і не вдалося.

Також у рамках 2-го туру в групі Е зустрінуться в Севільї в суботу, 19 червня, збірні Іспанії та Польщі.

Турнірне становище: 1. Швеція — 4 очка (2 матчі); 2. Словаччина — 3 (2); 3. Іспанія — 1 (1); 4. Польща — 0 (1).

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Фото uefa.com

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