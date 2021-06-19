Україна — Австрія: де і коли дивитися онлайн матч за вихід до плей-оф Євро-2020 21 червня

У понеділок, 21 червня, збірна України проведе заключний матч у рамках групового етапу фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу. У поєдинку, який пройде на Національному стадіоні в Бухаресті, «жовто-сині» зустрінуться з командою Австрії.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АВСТРІЯ

Команди з однаковими результатами виступили в перших турах — програли Нідерландам («жовто-сині» — 2:3, австрійці — 0:2), які вже забезпечили собі вихід із групи з першого місця, а також обіграли Північну Македонію (підопічні Андрія Шевченка — 2:1, суперник — 3:1). За рівної кількості очок та однакової різниці голів «жовто-сині» випереджають опонента за додатковими показниками завдяки більшій кількості забитих м'ячів — чотири проти трьох. Відповідно, в майбутньому поєдинку підопічних Андрія Шевченка влаштує нічийний результат, щоб у підсумковій таблиці випередити австрійців та посісти друге місце.

У прямій трансляції поєдинок Україна — Австрія покажуть о 19:00 телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Євро-2020. 3-й тур

21 червня (понеділок)

Група С

Україна — Австрія 19:00 «Україна», «Футбол 2»

Нагадаємо, що в іншому матчі групи С зіграють Північна Македонія та Нідерланди (19:00). Цей поєдинок пройде в Амстердамі на «Йохан Кройфф Арені».

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Україна — Австрія.

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