Україна — Австрія: де і коли дивитися онлайн матч за вихід до плей-оф Євро-2020 21 червня
У понеділок, 21 червня, збірна України проведе заключний матч у рамках групового етапу фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу. У поєдинку, який пройде на Національному стадіоні в Бухаресті, «жовто-сині» зустрінуться з командою Австрії.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АВСТРІЯ
Команди з однаковими результатами виступили в перших турах — програли Нідерландам («жовто-сині» — 2:3, австрійці — 0:2), які вже забезпечили собі вихід із групи з першого місця, а також обіграли Північну Македонію (підопічні Андрія Шевченка — 2:1, суперник — 3:1). За рівної кількості очок та однакової різниці голів «жовто-сині» випереджають опонента за додатковими показниками завдяки більшій кількості забитих м'ячів — чотири проти трьох. Відповідно, в майбутньому поєдинку підопічних Андрія Шевченка влаштує нічийний результат, щоб у підсумковій таблиці випередити австрійців та посісти друге місце.
У прямій трансляції поєдинок Україна — Австрія покажуть о 19:00 телеканали «Україна» та «Футбол 1».
Євро-2020. 3-й тур
21 червня (понеділок)
Група С
Україна — Австрія 19:00 «Україна», «Футбол 2»
Нагадаємо, що в іншому матчі групи С зіграють Північна Македонія та Нідерланди (19:00). Цей поєдинок пройде в Амстердамі на «Йохан Кройфф Арені».
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